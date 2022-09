Parquet de Thiès: Le procureur Serigne Bassirou Guèye pressenti

C’est une exclusivité du quotidien « Le Témoin ». Sauf miracle ou rebondissement de dernière minute, Serigne Bassirou Guèye sera nommé procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Thiès.

Une nomination qui risque certainement de surprendre plus d’un ! D’ailleurs, « Le Témoin » se demande qu’est-ce qui motive réellement l’Exécutif ou la Présidence au point de vouloir confier le Parquet général de Thiès, une ville politiquement stratégique, à Serigne Bassirou Guèye. Non content d’avoir fait plus de huit (08) ans à la tête du Parquet de Dakar, et non satisfait d’être nommé ministre conseiller juridique à la Présidence de la République, Serigne Bassirou Guèye aime vraiment les Parquets au point de vouloir aller trôner à la tête d’un Parquet beaucoup moins prestigieux que celui de Dakar.

Un Parquet de seconde zone, quoi. En fait c’est comme si, pour lui, la vie professionnelle ou la vie dorée d’un magistrat se limitait au Parquet où l’on devient le dieu de la liberté ou de la détention. Mais sans compter avec les vicissitudes de ce bas monde où toute chose a une fin !