Palais : Diomaye reçoit l’Imam ratib de Bignona, Fansou Bodian

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience à El Hadj Ousmane Fansou Bodian, érudit et guide religieux, Imam ratib de Bignona. La rencontre, marquée par une atmosphère de cordialité, s’est tenue ce lundi au Palais présidentiel.

Au cours de cet entretien, l’Imam a élevé des prières pour le Sénégal. « Je formule des prières pour la paix, la concorde nationale et la réussite des autorités gouvernementales dans leur mission au service du peuple sénégalais », a-t-il déclaré, exprimant ainsi son engagement spirituel aux côtés de la nation.

De son côté, le Chef de l’État a rappelé l’importance qu’il accorde au dialogue avec les autorités religieuses, considérées comme des garants de l’équilibre social.