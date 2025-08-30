Ousmane Sonko reçu par le Khalife de Médina Baye en prélude au Maouloud

Le Premier ministre Ousmane Sonko, à la tête d’une importante délégation gouvernementale, a été reçu ce samedi 30 août 2025 à Médina Baye par le Khalife général de la Fayda Tidjanya, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass. Cette visite de courtoisie s’inscrit dans le cadre des préparatifs du Maouloud.

La cité religieuse se mobilise pour accueillir, dans les prochains jours, des milliers de fidèles venus du Sénégal et de la diaspora, qui convergeront vers Kaolack pour célébrer la naissance du Prophète Mohamed (PSL). Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a été aussi reçu ce samedi a Tivaouane par le Khalife général des Tidianes. Le Gamou est prévu le 4 septembre prochain.