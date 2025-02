Ousmane Sonko ouvre la 58ᵉ session du Conseil des Ministres de l’OHADA

Le Premier ministre du Sénégal, M. Ousmane SONKO, a officiellement lancé, ce jeudi, les travaux de la 58ᵉ session du Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

Dans son allocution, il a souligné l’importance stratégique de l’OHADA dans la consolidation d’un cadre juridique sécurisé et prévisible, essentiel au développement économique des États membres. Il a également plaidé pour un renforcement et une adaptation continue des mécanismes de l’organisation afin de mieux répondre aux enjeux économiques et sociaux des populations concernées.

Cette session s’inscrit dans une dynamique de modernisation du droit des affaires en Afrique, visant à favoriser un environnement propice aux investissements et à la croissance économique durable.