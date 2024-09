Opération de démantèlement d’une mafia de drogue á Ngor : Un policier blessé par balle, plusieurs arrestations

D’après l’Observateur, le pire a été évité de justesse à Ngor Plage. Où des jeunes se sont attaqués aux éléments (en civil) de la division opérationnelle de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (ICRTIS). L’un des policiers a été blessé par balle, lors de l’arrestation de deux dealers. « Les hommes du commissaire Niane, nouvel homme fort de l’OCRTIS, ont pour mission d’épier un influent caïd de la mafia de drogue [un certain Kane qui travaille à l’hôtel Madrague] opérant à Ngor et environs », rapporte le journal du Groupe futurs médias (GFM). La même source révèle que les agents infiltrés, qui surveillait la cible « depuis plusieurs semaines », l’ont épiée « en train de fournir discrètement ses stocks de crack, d’héroïne et d’ecstasy, sur la plage de Ngor et sur la Corniche Ouest ».

Les policiers ont profité du renvoi de Kane de l’hôtel pour « cumul de comportements aux antipodes des règles de conduite », pour intervenir : « Âgé de 52 ans, Kane récupère ses bagages et se dirige vers son véhicule stationné au parking de l’hôtel où l’attendait son vieil ami et acolyte [S. Ba, âgé de 47 ans]. Les policiers cernent le véhicule. Une boîte contenant 8 pierres de crack et une sacoche bourrée d’argent sont découvertes à bord. »

C’est lors de leur perquisition, signale le quotidien d’information, que les limiers seront pris de court par « l’irruption soudaine d’un groupe de jeunes », s’opposant « vigoureusement » à l’embarquement de Kane et Ba. « Face à la menace de plus en plus expressive des assaillants, le chef du dispositif policier dégaine et effectue deux tirs de sommation. Au lieu de prendre la clé des champs, [Kherou Ngor, le chef de file des assaillants] et sa bande [dont un ancien militaire] ripostent en s’attaquant physiquement aux policiers, », poursuit L’Observateur. Qui enchaîne : « Au cours de l’assaut, un des agents va perdre son arme de service muni d’un cartouche déjà engagé. Le pistolet sera ramassé par [Kherou Ngor] qui le brandit. C’est sur ces entrefaites qu’une balle tirée dudit pistolet atteint au mollet gauche un policier qui prêtait main forte à un collègue. »

Pour ne rien arranger, signale L’Observateur, « un autre groupe de jeunes débarquent [en renfort] sur les lieux ». Les policiers se replient dans les locaux de l’hôtel, avec leur colis, en attendant l’arrivée des renforts : celui de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP) et du Groupement rapide d’intervention, après l’évacuation de leur collègue blessé par les sapeurs-pompiers en faction aux abords de la plage de Ngor.

Ces unités d’élite de la police « maîtrisent la situation » et procèdent à « l’arrestation de quatre assaillants » dont « Kherou Ngor. Les mis en cause, remis aux gendarmes, sont poursuivis pour « complicité de trafic de drogue, entrave à une mission de police, incitation à la violence contre des agents de police et confiscation de l’arme de service d’un fonctionnaire de police dans l’exercice de ses missions ». Quant aux caïds, A. A. Kane et S. Ba, ils ont été déférés au terme de la durée légale de leur garde à vue, pour « association de malfaiteurs, détention de crack et de haschich aux fins de trafic, incitation à la violence sur des agents dépositaires de l’autorité publique », souligne L’Observateur.