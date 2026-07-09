« “On doit faire du Trump !” : un proche du Palais dévoile l’admiration d’Ousmane Sonko pour le président américain »

Un conseiller du président Bassirou Diomaye Faye dresse un portrait particulièrement critique d’Ousmane Sonko, qu’il décrit comme un responsable politique réticent à toute forme de subordination et adepte d’un exercice du pouvoir fortement personnalisé.

Selon une enquête publiée par Jeune Afrique, cette source proche du chef de l’État affirme que « c’est typique d’Ousmane Sonko, qui ne peut pas encaisser un coup sans réagir », l’accusant d’avoir voulu « faire cavalier seul » lorsqu’il occupait le poste de Premier ministre.

Le conseiller estime également que l’ancien chef du gouvernement n’aurait « jamais digéré » la décision de la Cour suprême du 1er juillet 2025 confirmant sa condamnation pour diffamation. « Il a une certaine conception de la marche de l’État. Il suit attentivement ce que fait Donald Trump. Il l’a même dit en réunion politique : “On doit faire du Trump !” Partout, il impose son leadership. Il ne supporte pas d’être dans une position de subordination », rapporte le magazine panafricain.

Toujours selon le média, le camp présidentiel accuse le parti Pastef d’avoir préparé une réforme constitutionnelle visant à réduire certaines prérogatives du chef de l’État. Parmi les mesures contestées figureraient notamment l’interdiction faite au président de la République de diriger un parti politique, l’élargissement des pouvoirs de censure de l’Assemblée nationale, la limitation du droit de dissolution du Parlement ainsi que l’obligation de déclarer son patrimoine à la fin du mandat présidentiel.

Ces tensions auraient conduit le président Bassirou Diomaye Faye à saisir, le 6 juillet, le Conseil constitutionnel pour « violation de la procédure de révision », renonçant ainsi à son projet initial de soumettre le texte à référendum.