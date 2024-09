Alors que les Lions s’apprêtent à défier le Burundi, le football sénégalais est endeuillé par la disparition de Sega Sakho.

International sénégalais dans les années 70, Sega Sakho avait la particularité d’avoir évolué dans les trois grands clubs de Dakar : le Jaraaf, la Jeanne d’Arc et l’US Gorée. Sega Sakho était non seulement un grand footballeur, mais aussi un rassembleur, très apprécié dans le milieu du football pour sa gentillesse, son élégance et sa bonne humeur.