Moustapha Gueye: « Beaucoup de gens ont quitté le CNG à cause de cette dictature »

Fustigé de partout à cause de sa « gestion dictatoriale » qui a duré 25 ans, Alioune Sarr crée la polémique depuis quelques jours.

La preuve, depuis les lourdes sanctions contre des arbitres, Sitor Ndour (radiation à vie), Malick Ngom et Babacar Diop (5 ans) et Aboubacry Dramé (2 ans), lutteurs, amateurs et communicateurs traditionnels veulent tous son départ.

« C’est de la dictature le fait de suspendre des arbitres de cette façon. S’il s’agit de sanctionner financièrement, suspendre et de menacer, je pense que cette gestion n’est pas bonne. Beaucoup ont quitté. Aziz Ndiaye, Gaston Mbengue, Yékini y compris moi. Nous avons tous quitté. Cela prouve que celui qui décide d’intégrer le CNG, ne doit jamais s’opposer à leurs décisions », affirme Moustapha Gueye, l’ancien tigre de Fass sur la TFM.

wiwsport.com