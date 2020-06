Ministère de l’Intérieur : De nouveaux cas de Covid-19 signalés

La maladie du coronavirus continue sa progression au sein du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique. En effet, après un membre du cabinet du ministre Aly Ngouille Ndiaye annoncé, ce dimanche 14 juin, Seneweb a appris que d’autres personnes (on parle d’une dizaine) ont également été testées positives, entre lundi et mardi. C’est ce qui ressort des résultats des prélèvements effectués sur certains membres du personnel du ministère. Ce, même si le maître des lieux, Aly Ngouille Ndiaye, avait révélé sur sa page Facebook que son test est revenu négatif et qu’il s’est auto-confiné pour 14 jours.

Mais qui a contaminé qui? C’est la grande question, pour le moment.

En tout cas, nous souffle-t-on, si le premier cas signalé a été détecté, c’est parce qu’il a fait un malaise, le dimanche.

Acheminé à l’hôpital, l’homme, très proche du ministre, a été diagnostiqué positif.

Ce mardi, tout le ministère a été pulvérisé par des éléments du service d’hygiène.

Pour rappel, depuis le début de la maladie au Sénégal, certains membres du personnel passent la nuit au sein du ministère –qui dispose des appartements dédiés- pour éviter toute contamination extérieure. Ce qui fait que l’apparition du virus continue de susciter de vives réactions au ministère de l’Intérieur.