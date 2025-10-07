Milan : la vice-consule, Sophie Diatta Ndiaye, violemment agressée au sein du consulat

Un grave incident a secoué, jeudi dernier, le Consulat du Sénégal à Milan (Italie). La vice-consule, Sophie Diatta Ndiaye, a été victime d’une violente agression physique de la part d’un chauffeur de l’administration consulaire. Ce, à la suite d’un climat de tensions persistantes au sein de plusieurs représentations diplomatiques sénégalaises.

Selon les informations rapportées par le journal Libération dans sa parution de ce mardi, les faits se sont déroulés alors que la vice-consule, qui est également vice-coordonnatrice du parti Pastef en Italie, était au téléphone dans son bureau.

Incommodée par des bruits dans les couloirs, elle serait sortie pour demander aux agents de faire preuve de discrétion, leur rappelant que « le Consulat accueille des Sénégalais et doit donner une image exemplaire » .

Le ton serait rapidement monté. Certains agents lui auraient alors reproché un ton autoritaire, qu’ils auraient attribué à son appartenance politique. Malgré ses tentatives d’apaisement, la situation a dégénéré. L’un des chauffeurs du consulat l’aurait violemment saisie par la main, lui aurait tordu le bras et lui aurait maintenu le cou, tandis que d’autres employés l’encourageaient, allant jusqu’à demander à l’agresseur « d’éduquer » la diplomate, qui peinait à respirer .

À la suite de cette agression, Sophie Diatta Ndiaye a dû être examinée médicalement. Selon le même rapport, l’expertise médicale a conclu à une Incapacité temporaire de travail (ITT) de sept (7) jours, attestant de la gravité des violences subies. Une plainte a été déposée, rapporte le quotidien .