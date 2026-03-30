Médina : Un individu arrêté pour détournement de mineur et faits à caractère sexuel

Dakar, 30 mars 2026 – Les éléments du Commissariat d’arrondissement de la Médina ont procédé, le 28 mars dernier, à l’interpellation d’un individu soupçonné de détournement de mineur, sollicitation d’enfant à des fins sexuelles via les réseaux sociaux et exhibitionnisme.

Selon une source policière, l’intervention a eu lieu sur les voies du BRT, où le suspect a été extrait de justesse d’une foule en colère qui tentait de le lyncher. L’opération a été menée avec l’appui de la Brigade de Recherches, permettant de garantir son intégrité physique avant son acheminement au commissariat.

L’affaire fait suite à une plainte déposée par un élève du Lycée technique Maurice Delafosse. La victime a déclaré avoir été approchée sur Instagram par un individu utilisant un profil anonyme. Après des échanges à connotation affective, le suspect aurait formulé des propositions explicites, évoquant une relation « discrète ».

Alerté, le jeune élève, avec le soutien de ses camarades, a organisé un rendez-vous devant un poste de police du BRT, en informant au préalable les forces de l’ordre. Une stratégie qui a permis aux agents d’intervenir rapidement dès l’arrivée du mis en cause.

L’exploitation du téléphone portable du suspect, effectuée avec son consentement, a permis de découvrir des contenus à caractère pornographique ainsi que des fichiers le montrant dans des actes d’exhibitionnisme, confortant ainsi les soupçons des enquêteurs.

Placée en garde à vue, la personne interpellée fait désormais l’objet d’une enquête en cours.