« Il me paye après chaque rapport sexuel » : les aveux troublants dans l’affaire Ouzin Keita

La Division des investigations criminelles (DIC) a procédé à un vaste coup de filet dans une affaire aux multiples ramifications impliquant plusieurs personnes dont ouzin keita poursuivies pour association de malfaiteurs, actes contre nature et chantage à caractère sexuel. Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, l’opération menée dans un appartement situé à Ouest-Foire, à Dakar, a permis l’interpellation de plusieurs individus soupçonnés d’être liés à un réseau aux activités présumées illicites.

Au cœur de cette affaire, les enquêteurs ont découvert, au moment de l’intervention, un élève âgé de 14 ans présent dans l’appartement en compagnie du groupe. D’après les éléments de l’enquête cités par le quotidien, l’adolescent aurait été sous emprise et livré aux appétits de personnes considérées comme des prédateurs qui se le « partageaient ». Cet élément constitue l’un des aspects les plus sensibles du dossier actuellement examiné par les enquêteurs.

Les investigations de la DIC se poursuivent par ailleurs pour identifier d’éventuels réseaux structurés opérant dans plusieurs localités du pays. Les premières pistes évoquent l’existence de groupes actifs notamment à Dakar, Thiès et Kaolack, avec des ramifications supposées en Gambie. L’administrateur de groupes dénommés « Nekh Nekh » et « No Limit » aurait d’ailleurs été localisé dans ce pays voisin. Les enquêteurs indiquent également qu’au moins trois des personnes interpellées utilisaient de fausses identités.

Plusieurs déclarations recueillies dans le cadre de l’enquête ont été consignées dans le dossier. Ainsi, El Hadji Malick Paye, connu sous le pseudonyme « Ass », aurait reconnu être en couple avec Alioune Badara Thiam, tout en affirmant entretenir également une relation avec Ouzin Keita. De son côté, Pape Samba Faye soutient avoir été « courtisé » par l’artiste.

Toube Touré Ndiaye, autre mis en cause, évoque quant à lui l’existence d’un « mari » qui lui verserait de l’argent après chaque rapport sexuel. Par ailleurs, l’enquête mentionne aussi le cas de Chérif Abdoulaye Diagne, notamment autour de l’envoi de sextapes à un partenaire, parmi d’autres pratiques décrites par les enquêteurs.

Ces éléments, constitués de témoignages et d’aveux recueillis durant les auditions, illustrent la complexité d’une affaire que les autorités judiciaires considèrent comme potentiellement tentaculaire. Les mis en cause ont été entendus dans les locaux du Groupe de recherches et d’interpellation (GRI) de la DIC, où les investigations se poursuivent afin d’établir les responsabilités de chacun et de déterminer l’ampleur réelle du réseau.