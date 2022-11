L’arrestation de Pape Alé Niang n’est donc pas liée, ainsi que cela a été relaté, au rapport interne de la gendarmerie versé par Ousmane Sonko dans le dossier du Doyen des juges sur l’affaire Adji Sarr.

Me Moussa Sarr qui coordonne le pool d’avocats du journaliste réfute ces faits reprochés à son client : « les faits qui lui sont reprochés, sont mal fondés. Ils ne sont pas du tout avérés. Il a été arrêté et poursuivi sur de prétendues diffusions de messages radio de la police et des sapeurs-pompiers, alors que ces messages étaient dans l’espace public avant que Pape Alé Niang n’en parle. A partir de ce moment, on ne peut pas lui reprocher d’utiliser des messages qui sont sur les réseaux sociaux pour faire son travail d’investigation et éclairer l’opinion publique. Sa place n’est pas en prison. Il faut l’État prenne ses responsabilités et arrête cette violation de la liberté. Il faut qu’on arrête d’instrumentaliser la justice pour solder des comptes politiques« .

Selon l’avocat Me Sarr, Pape Alé savait qu’il allait être arrêté. Il est venu mercredi à mon bureau pour m’en parler. On n’a discuter pendant 4 heures de temps. Il m’a confié qu’il avait des informations selon lesquelles il allait être arrêté prochainement. Il m’a demandé de me préparer à l’assister comme il le faut. Le lendemain jeudi, on a rencontré sa famille et on a discuté. Sa famille est bien préparée à ce qui lui arrive, révèle-t-il.

Il rembobine : « ce mercredi 9 novembre 2022 restera un triste jour, un jour sombre pour la presse sénégalaise, pour la démocratie parce que sans liberté de la presse, il n’y a pas de démocratie”. Pape Alé, il est vrai, est un sacré emmerdeur qui fait ses lives, mais qui se savait déjà dans le collimateur des autorités depuis quelques temps.