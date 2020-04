Mbour : 4 individus arrêtés avec une demi-tonne de yamba

L’information est donné par la gendarmerie nationale, à travers sa division communication.



« Dans la nuit du 1er au 2 avril 2020 vers 23 heures, les gendarmes de la brigade de proximité de Malicounda, en patrouille dans leur secteur, ont intercepté un véhicule particulier à bord duquel se trouvaient deux individus et six sacs de chanvre indien d’un poids total de 180 kilogrammes », lit-on dans un communiqué parvenu à Seneweb.

La même source renseigne que suite à cette découverte, les renseignements recoupés ont permis de savoir que le produit a été livré par un camion-citerne à Mbour.



C’est ainsi que la brigade de proximité de Mbour, appuyée par la brigade autonome, ont intensifié les recherches dans la ville.

« Cette action combinée des unités de la communauté de brigades de Mbour a eu pour effet ; la découverte du camion-citerne ayant transporté la drogue, la saisie de deux cent quarante (240) autres kilogrammes dissimulés sous la citerne et l’interpellation des personnes à bord », ajoute la gendarmerie nationale.



Qui indique qu’au total, cette opération a permis l’arrestation de quatre individus, la saisie d’environ une demi-tonne de chanvre indien, un véhicule particulier et un camion-citerne.

« Dans un contexte d’État d’urgence assorti d’un couvre-feu, la gendarmerie nationale continue à assurer ses missions régaliennes notamment la lutte contre le grand banditisme et les trafics de tout genre surtout dans le département de Mbour qui constitue une zone de transit et de forte délinquance », a rassuré la division communication de la gendarmerie nationale.