Maristes et Parcelles Assainies : 12 homosexuels et 2 prostituées arrêtés dans des appartements

La police du tourisme a interpellé, vendredi dernier, une bande de quatorze (14) personnes (12 garçons et 2 filles) dans des appartements meublés qui sont situés à Hann Maristes et au niveau des Parcelles Assainies.

D’après L’Observateur qui donne l’information dans sa livraison du jour, les hommes s’adonnaient à des actes contre-nature tandis que les filles collaborent avec l’un des présumés pédés qui leur trouve des clients.

Selon le journal, tout ce beau monde avait mûrement nourri un plan bien ficelé pour une “séance de rattrapage entre amis” après le mois de Ramadan. Aussi, ils avaient jugé opportun de prendre en location des appartements meublés.

Quid du profil des mis en cause présumés homosexuels qui s’envoyaient en l’air et des prostituées clandestines ? Les sources de L’Observateur signalent qu’il s’agit de “12 garçons, âgés entre 17 et 22 ans, et de 2 filles âgées de 19 ans”.

Dans ces appartements loués à “Résidence Bassiste” sise à la Cité Soprim et à “Résidence Bahia” qui se trouve aux Maristes, ils organisaient à satiété des orgies et des partouzes.

Jusqu’à cette dénonciation anonyme faisant savoir qu’ils avaient transformé les lieux en question en véritables lupanars. Sans tarder, les policiers, munis de tous les renseignements, se déploient aux alentours des sites ciblés.

Déférés, hier, au parquet de Dakar pour actes contre-nature, détournement de mineures, proxénétisme, non inscription au carnet sanitaire et chantage, en attendant leur procès prévu jeudi prochain, ils sont placés sous mandat de dépôt.