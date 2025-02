Mali : frappes conjointes des forces maliennes et Wagner dans la région de Kidal

Dans la région malienne de Kidal, l’armée nationale accompagnée de ses partenaires du groupe Wagner a récemment mené une série d’opérations marquantes. Ces actions, conduites les 16 et 17 février derniers, ont ciblé la vallée du Tilemsi, une zone s’étendant en partie sur les régions de Kidal et de Gao. Selon nos confrères de Sud Quotidien, ces frappes ont mené à la mort de sept rebelles indépendantistes du Front de Libération de l’Azawad (FLA), qualifiés de « terroristes » par les autorités de transition maliennes. Ces opérations ont également tragiquement entraîné la mort d’une trentaine de civils, dont des femmes et des enfants, d’après des informations relayées par RFI.

L’après-midi du dimanche 16 février a été le théâtre d’une rencontre violente entre une patrouille de l’armée malienne, épaulée par Wagner, et un groupe de combattants du FLA non loin d’Anefis, localité située entre Gao et Kidal. Dans une déclaration officielle, l’armée malienne a affirmé avoir « neutralisé sept terroristes » et a fait état de quatre soldats blessés. De leur côté, les rebelles ont confirmé la perte de sept de leurs membres, affirmant par ailleurs avoir tué six adversaires et blessé plusieurs autres, incluant des soldats maliens et des mercenaires de Wagner.

Ce même dimanche, une opération supplémentaire a été menée dans la zone d’Aslagh, au sein du Tilemsi. Bien que l’armée n’ait pas fourni de détails, des sources locales diversifiées jointes par RFI, incluant des officiels élus et des défenseurs des droits humains, ainsi que les combattants du FLA, ont rapporté la mort de quatre à sept civils. Des pertes en cheptel ont également été signalées, constituant un coup dur pour les éleveurs nomades de la région.

La nuit ayant suivi ces événements, l’armée malienne a annoncé avoir réalisé des frappes aériennes, prétendant avoir détruit un pick-up appartenant à un « groupe de terroristes » se déplaçant comme renforts sur le lieu des affrontements. Cependant, le FLA a rejeté cette information, et des sources locales ont confirmé à RFI qu’il s’agissait d’une frappe de drone ayant touché un véhicule civil, causant un mort et un blessé.

Le lundi suivant, les opérations militaires se sont poursuivies, ciblant quatre Toyota Hilux entre midi et une heure dans les environs de Timtaghen, près de Tessalit. L’armée n’a pas communiqué sur cet incident, mais des sources locales ont affirmé que ces véhicules, civils, avaient quitté Gao en direction de la frontière algérienne. D’après ces témoignages, 24 passagers, incluant des femmes et des enfants, ont été tués. Les images fournies à RFI montrent clairement les victimes se trouvant devant une voiture calcinée. Un second véhicule a réussi à fuir sous les tirs, mais quatre de ses passagers ont été abattus. Les deux autres véhicules ont été saisis par les soldats maliens et leurs alliés russes. Ce rapport a été initialement lu sur le site de nos confrères de Sud Quotidien.