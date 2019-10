Mairie des Parcelles Assainies : Moussa Sy et son directeur de cabinet accusés de mauvaise gestion et d'enrichissement illicite

Le collectif pour la défense des intérêts des Parcelles Assainies (PA) est en colère contre le maire Moussa Sy et son Directeur de cabinet. Ces derniers sont accusés de mauvaise gestion et d’enrichissement illicite. Composé principalement de conseillers municipaux, le collectif menace de saisir l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC).

« Le scandale, est que nous venons de découvrir, à l’issue d’une altercation entre le Directeur de Cabinet et des agents, qu’une structure privée a été logée au niveau de la mairie des Parcelles Assainies pendant des années. Et cette structure-là, aujourd’hui, perçoit de l’argent sur la base de ses frais d’inscription, de frais de dossiers des bourses. Ce que le Conseil municipal a refusé au paravent », dénonce Mamadou Gueye, leur porte-parole.



Selon lui, il n’y a jamais eu de délibération donnant un mandat au maire d’installer une structure dans la mairie pour gagner de l’argent liquide. « Nous avons rencontré tous les conseillers, sorti tous les archives. Nous étions même chez le Sous-préfet, mais il n’existe pas de délibération qui autorise le maire à introduire du privé dans la mairie », dit-il.



M. Gueye d’enfoncer le clou : « Le Directeur de cabinet, avec la complicité du maire, ils ont créé une structure dont le siège social est le domicile du Directeur de Cabinet. Celui-là, est aussi le titulaire du compte logé dans les livres de la CBAO. Il s’appelle Théodore Dionk Equoila. L’intéressé lui-même a reconnu les faits. Il est de notre devoir de dénoncer cette nébuleuse. Nous avons commencé à dénoncer par des lettres, les autorités du pays, et les organes de contrôle de ces institutions à savoir l’OFNAC », indique-t-il à Walf radio.