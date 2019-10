Magal 2019 :  » Pas de train à Touba cette année  » (Administrateur du train Mali/Sénégal)

Le train ne roulera pas sur le chemin qui mène à Touba cette année. L’annonce a été faite par l’administrateur général des Chemins de fer Mali-Sénégal, Kibily Touré qui est en visite dans la cité religieuse, en prélude du Grand Magal prévu après demain, jeudi 17 octobre 2019.

Reçu par le président du Comité d’organisation du Grand Magal, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, M. Touré a déclaré : « Je ne voudrais pas mentir aux populations, cette année, le train du Magal n’opérera pas ».

Le patron des cheminots de Thiès et de Bamako a tenu à rassurer qu’ : « au-delà du Magal, le train doit être opérationnel de manière permanente entre Dakar et Touba qui est une cité religieuse et économique majeure du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest. Il y a une histoire mystiquement intense entre Serigne Touba et le train (…). Il l’a emprunté de Louga à Saint-Louis à Dakar, sur le chemin de l’exil ».