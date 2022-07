Guy Marius Sagna a été injustement qualifié de Rebelle et le Forum du justiciable garda honteusement le silence… Un rassemblement des sympathisants de Pastef a été qualifié de “groupe de rebelles” par un proche de Macky Sall, Ousmane Sonko a récemment fait l’objet de provocations de la part de la mouvance présidentielle qui l’a qualifié de “rebelle” et le Forum du justiciable, complice n’a rien entendu et donc rien dit..

La répression sélective des forces de défense et de sécurité en Casamance illustre suffisamment un problème personnel entre Macky Sall et les casamançais…. Le cynique forum du justiciable bassement alimentaire et complice n’y voit aucun inconvénient et apparemment affiche la même vision que celle de Macky pour qui les casamançais sont des animaux sauvages à abattre sans état d’âme…

Il est bon de rappeler la trajectoire politique de ce président du forum des justiciable, de ses origines géographiques et sociales. Cela permettrait de comprendre sa position situationniste. Lui qui prétend donner une leçon de morale au brillant et charismatique leader de Pastef, l’ honorable député maire Ousmane Sonko.

En Casamance nous n’avons de leçons à recevoir d’énergumènes de la trempe d’un vulgaire et Opportuniste président de Forum du justiciable à la recherche d’un abri sécurisé ( à l’abri de la faim, de la pauvreté et du mal vivre) En Casamance, les ethnies et confessions religieuses cohabitent et partagent le même cimetière. C’est avec l’avènement de Macky Sall que l’ethnicisation a vu le jour et prend des allures dangereuses dans un contexte de complicité généralisée…. C’est avec Macky Sall qu’être Casamançais est une faute et être diola un crime….

Malheureusement la majorité des casamançais assume sans complexe leur casamancité….La seule solution qui s’offre à Macky Sall avec le soutien inconditionnel du forum civile c’est d’organiser s’ils le peuvent une épuration de tous ceux qui ont choisi dignement d’assumer leur appartenance à cette belle et chérie Casamance…

Abdou Sané

coordonnateur provisoire Communal Pastef Ziguinchor

Téléphone : +221701059618

Boucotte sud Ziguinchor Sénégal