La police nationale a fait le bilan de sa mission de sécurisation du Maagal de Touba 2019. Alors que cette année a été la moins mortelle des dix dernières années pour les pèlerins, le nombre d’individus interpellés a battu des records inquiétants.

Le Directeur de la Sécurité publique du Sénégal a fait face à la presse, hier, en marge de la clôture de la 125 ème édition du Magal de Touba. Entouré par une foret de micro, le commissaire Abdoulaye Diop a déclaré que 970 personnes ont été interpellées par les policiers en mission spéciale à Touba. A l’en croire, « ce sont quatre morts par accidents qui ont été notés à Touba dans le secteur de police. » Aussi, le Directeur de la Sécurité publique a annoncé que de nombreuses personnes venues saboter le pèlerinage par des actes délictuels ont été arrêtés.

Alors que le pays a été habitué à des hécatombes à chaque édition du Maagal de Touba, cette année 2019 pour laquelle on craignait en plus des accidents, des affrontements entre les différents camps qui revendiquent l’héritage de Cheikh Béthio Thioune a été presque paisible. 137 accidents dont 66 avec dégâts corporels ont été déplorés. Cette réussite sécuritaire a été rendue possible grâce à une meilleure coordination de toutes les forces de sécurité.

Comme dans la ville de Touba, la gendarmerie qui a hérité des zones rurales a effectué un travail remarquable. Lors d’une de nos patrouilles sur la route du Maagal, les reporters de Kewoulo ont remarqué l’excellent travail de balisage effectué par les pandores sur tout le tronçon qui mène de Kaolack à Touba. Le même travail a été remarqué sur l’autoroute Ila Touba jusqu’à la sortie de Thiès.