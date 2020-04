Lutte Contre le Covid-19 : Le CNLS met 250 millions sur la table

Le Conseil national de Lutte contre le Sida (CNLS), a apporté une contribution de 250 000 000 FCFA pour participer à la lutte contre la pandémie du Covid-19.

Cette participation provient, d’après le communqué du Cnls parvenu à Seneweb, du Fonds Mondial et de son budget de contrepartie.

« Le but est de contribuer au contrôle de l’épidémie du Covid-19, et d’atténuer son impact sur les services VIH/sida. Il s’agit d’une contribution au plan de riposte du Ministère de la Santé et de l’Action sociale contre l’épidémie de Coronavirus », a précisé le CNLS .

Dans ce sens, un 1er appui d’un lot de produits et matériels d’une valeur de 11 650 000 de FCFA a été remis à la Pharmacie centrale du Centre Hospitalier National Universitaire de FANN.