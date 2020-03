Le chef de l’État avait promis de tailler bavette avec l’opposition pour l’impliquer dans la lutte contre le Coronavirus.



Selon L’As, Macky Sall va recevoir en audience, dès demain mardi, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Serigne Mansour Sy Djamil.

L’audience est prévue dans l’après-midi, non pas au Palais de la République, mais à l’Assemblée nationale.

Mamadou Lamine Diallo et Cheikh Bamba Dièye, qui ont également donné leur accord de principe, ne sont pas encore programmés.