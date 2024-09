Lettre ouverte de Bescaye Diop à Monsieur le Premier Ministre de la République du Sénégal, Ousmane Sonko

Monsieur le Premier Ministre,

La Ligue Régionale de Karaté de Dakar, à travers ma modeste personne, vous adresse cette missive afin de vous exprimer son indignation et son profond regret face à la situation alarmante qui prévaut au sein de la Fédération Sénégalaise de Karaté et Disciplines Associées (FSKDA).

En effet, depuis plus de deux ans, les instances dirigeantes de notre fédération se sont écartées des valeurs fondamentales qui doivent régir le karaté et les autres disciplines martiales. En tant que dirigeants et pratiquants d’arts martiaux, nous devons non seulement respecter le code du Budō, mais également promouvoir les valeurs de l’Olympisme. Hélas, ces principes sont aujourd’hui délibérément ignorés par les instances dirigeantes de la FSKDA.

Le code du Budō, fondé sur l’intégrité, le courage, la bienveillance et le respect, semble avoir été relégué au second plan par les dirigeants actuels. Les comportements qui prévalent au sein de la FSKDA, marqués par des détournements de fonds publics, la corruption, le népotisme, les conflits d’intérêts et des exclusions arbitraires de membres du comité directeur, sont en totale contradiction avec ces valeurs. Ces pratiques incluent également des tentatives de suspension des activités du karaté à l’encontre de ceux qui ont eu le courage de réclamer la transparence et la redevabilité, notamment dans la gestion des 89 millions trois cent mille francs CFA que le Ministère des Sports aurait remis à la FSKDA pour le paiement des primes des athlètes et les fonds liés à la gestion du COVID, ainsi que des arriérés, pour un montant de 20 millions de francs CFA.

Ces agissements non seulement violent les exigences de droiture et de sincérité attendues dans les arts martiaux, mais trahissent également le devoir de respect et de bienveillance envers l’ensemble de la communauté des karatékas.

Plus grave encore, les personnes, dont moi-même, qui ont osé dénoncer ces pratiques immorales, sont victimes d’abus de pouvoir et de tentatives de musèlement par le biais de suspensions infondées. Ainsi, cinq dénonciateurs, dont je fais partie, ont reçu des lettres de suspension pour avoir porté l’affaire devant l’Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) et/ou pour avoir demandé des comptes, comme en témoignent les propos tenus lors de la réunion du Comité Directeur du 11 septembre 2024, en l’absence de quorum. Ce manque de courage de ceux qui préfèrent la répression à la gestion constructive des critiques, révèle un mépris flagrant des valeurs olympiques qui prônent l’excellence, l’amitié et le respect.

Monsieur le Premier Ministre,

L’OFNAC continue à dérouler ses enquêtes à la suite de la plainte que j’ai déposée le 10 juin 2024, en ma qualité de Président de la Ligue Régionale de Karaté de Dakar.

Depuis cette date, les principaux individus visés par l’enquête ont lancé une série d’attaques contre la Ligue de Dakar que je représente, dans une tentative manifeste de déstabilisation. Leur objectif est de faire remplacer le Directeur Technique Régional de la Ligue ainsi que moi-même, en raison de notre position ferme contre leurs pratiques contraires à l’éthique.

Ces manœuvres indignes, orchestrées par des individus tristement connus pour leurs propos injurieux et diffamatoires, témoignent d’un mépris total pour les valeurs de respect et d’honneur inhérentes à notre discipline. Plutôt que de défendre les principes de transparence et d’intégrité, ils préfèrent recourir à l’intimidation et à la discorde au sein de la communauté des karatékas. Leur ambition est claire : prendre le contrôle de la Ligue de Dakar, qui regroupe plus de la moitié des clubs de karaté du Sénégal, afin de satisfaire des intérêts personnels qui vont à l’encontre des principes du Budō.

Monsieur le Premier Ministre,

Ces individus cherchent à écarter toute concurrence avant la prochaine Assemblée générale élective prévue dans environ six mois ou un peu plus (en mars prochain ou un peu plus tard), afin d’assurer leur réélection sans opposition. Cependant, il est clair que leur entreprise est vouée à l’échec, car nous sommes déterminés à nous battre jusqu’au bout pour que ces dérives ne se reproduisent plus. Rien ne sera plus comme avant.

Qui plus est, le niveau d’indicipline et de vulgarité est actuellement intenable.

À l’appui de mes propos, je joins à la présente deux procès-verbaux d’huissier qui illustrent le niveau inacceptable de vulgarité qui règne actuellement au sein du karaté.

En effet, le 1er juin 2024, une situation édifiante a eu lieu lorsqu’une déclaration émanant d’une haute autorité de la République, “mise en garde contre les détournements de fonds publics”, a été partagée par le Président de la Ligue de Karaté de Dakar dans le groupe WhatsApp du comité directeur. En guise de réponse, un membre du Bureau Fédéral a envoyé une vidéo dégradante d’un singe, accompagnée d’insultes grossières. Ce comportement est non seulement contraire aux valeurs du budō et de l’olympisme, mais viole également les règles élémentaires de la civilité. Pire encore, ces insultes étaient dirigées vers des membres âgés du comité directeur, suscitant une indignation générale. Loin de s’excuser, cet individu a persisté, confirmant son attitude méprisante, ce qui constitue une atteinte grave à l’éthique du karaté et au respect dû à nos institutions et aux anciens.

Plus troublant encore, un autre membre du Bureau Fédéral s’est également distingué par des insultes d’une vulgarité inqualifiable à l’encontre du Président de la Ligue de Dakar, ce dernier ayant eu l’audace de dénoncer des comportements inappropriés au sein de la fédération.

Ces incidents, d’une gravité extrême, n’ont pourtant suscité aucune sanction de la part des instances fédérales. Il est incompréhensible que des individus ayant adopté de telles attitudes se voient encensés pour efforts consentis pour la FSKDA alors qu’ils devraient être radiés à vie de la communauté du karaté sénégalais.

Cette situation est non seulement une trahison des valeurs fondamentales de notre art martial, mais également une atteinte à l’honneur et au respect que nous devons à nos aînés et à nos institutions. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à de telles dérives, et nous engagerons toutes les actions nécessaires pour que des mesures exemplaires soient prises pour préserver l’intégrité de notre discipline.

Monsieur le Premier Ministre,

Il est important que la Fédération Sénégalaise de Karaté retrouve le chemin de l’honneur, du respect et de l’éthique, conformément aux valeurs du Budō et de l’Olympisme. En tant que pratiquant et Président de la Ligue Régionale de Karaté de Dakar, je vous sollicite pour qu’une action décisive soit entreprise afin de restaurer la dignité et l’intégrité au sein de notre fédération.

Le 24 juin 2024, j’ai officiellement saisi Madame la Ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture pour lui faire part de cette situation critique et solliciter une audience. Je sais son emploi du temps chargé. Néanmoins, en raison de l’urgence et de la gravité des faits, je me tourne vers vous pour une intervention salvatrice.

Cette lutte que je mène avec détermination et persévérance contre les détournements de fonds publics vise à protéger l’avenir des JEUNES karatékas du Sénégal. Ces JEUNES, qui expriment leur désarroi face à la gestion chaotique de la fédération (plus de 2/3 des clubs), ne doivent pas sombrer dans la désillusion, ni être tentés par l’émigration clandestine, une tragédie humaine qui pèse lourdement sur nos familles et sur l’État.

Je vous remercie Monsieur le Premier Ministre pour l’attention que vous porterez à cette requête urgente et espère pouvoir compter sur vous pour rétablir les valeurs morales et éthiques au sein de notre très chère fédération.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma très haute considération.

Bescaye Diop

Président de la Ligue Régionale de Karaté de Dakar