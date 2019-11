« J’ai opéré un petit changement depuis ce week-end. Je ne m’appelle plus Serigne Mbaye Sy, je m’appelle Serigne Babacar Sy. Samedi dernier, quelqu’un m’a serré la main, me donnant l’appellation « Mbaye Mbassou ». Et je me suis dit qu’il est grand temps que je change cela », a-t-il expliqué.

« À présent, celui qui m’appelle par « Serigne Mbaye Sy » je ne te répondrai plus », a averti le successeur d’Al Amine. Il a appelé à l’union des confréries, notamment entre les talibés mourides et tidjanes.