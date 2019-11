Le Dg de la Senelec, Médina Baye et les honneurs de la famille…

Lors du Gamou, édition 2019, à Médina Baye, certains fils de Cheikh Ibrahima Niass, dit Baye n’avaient pas manqué de crier leur colère contre le chef de l’Etat, Macky Sall. C’est le cas de

Baye Mbaye « MC » qui jura

it par tous les saints qu’ils quitte l’Apr. La raison, le manque de considération du président Macky Sall envers leur famille.

Les honneurs…

Et au même moment, une autorité s’est distinguée lors de ce Mawlid qui, en tant que « talibé Baye » a représenté, « fièrement » son parti et a même reçu les honneurs, de la part des chefs religieux de Médina Baye Niass. Il s’agit de Pape Demba Bitèye. Le Dg de la Senelec a, selon les témoignages, non seulement respecté son engagement envers la famille, avec zéro délestages notés à Kaolack lors du gamou. Aussi, l’éclairage public a été bien gérée, il a assisté plus de 500 maisons en les approvisionnant en dons.

Pape Demba Bitèye, « talibé Baye »

Les familles religieuses aussi n’étaient pas en reste. Aussi, la nuit du Gamou, il est resté sous la tente jusqu’au petit matin, sur invitation des fils de Baye Niass. Une manière pour eux de lui faire savoir qu’il est « digne fils du Saloum« . Il a ainsi reçu les honneurs du Khalife de Médina Baye qui a agréé son allégeance envers Cheikh Al islam. Ainsi, selon toujours les témoignages, il a honoré les directives du président Macky Sall qui lui a demandé d’assister Médina Baye, dans son domaine.