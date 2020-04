La grosse colère de Macky contre les hôteliers

Le chef de l’État est dans tous ses états. La raison : le refus des propriétaires d’hôtels de louer leurs réceptifs à l’État pour confiner les cas contacts et les personnes suspectées de Covid-19.

Macky Sall est d’autant plus irrité quand il a appris qu’ils cèdent leurs réceptifs pour 50 000 Fcfa la chambre par jour et par personne au ministère de la Santé.

D’après L’Observateur, le chef de l’État a pris des sanctions contre les hôteliers en demandant leur exclusion pure et simple des mesures d’urgence prises par l’État, notamment de la répartition des 100 milliards prévus pour soutenir les secteurs touchés par la crise sanitaire.