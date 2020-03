Considérée comme un désert médical, la région de Kolda est l’un des foyers, au Sénégal, où l’accès aux soins est réservé sinon aux riches, aux populations de la classe moyenne. Et, alors que le pays est actuellement sous la menace de la pandémie du coronavirus et que les patients souffrant d’autres pathologies ont décidé de s’en remettre à Dieu, un fils de la région a décidé de venir sécher leurs larmes. Depuis ce matin, c’est Doura qui a rendu le sourire et l’estime de soi à ceux-là qui avaient perdu tout espoir.

C’est, souvent, les politiciens que l’on avait l’habitude de voir s’adonner à telles pratiques de mécénat pour se rapprocher des populations. Et c’était, souvent, à la veille de joutes électorales. Mais, à toute chose il y a un,e exception. Et, ce jour, l’arbre qui a fait de l’ombre à la forêt des politiciens de Kolda se nomme Abdourahmane Baldé. Doura pour les intimes. Et, l’homme que l’on a vu, ce matin, ovationné telle une Rockstar dans les rues du quartier Escale, serrer des mains dans la cour de l’école CEM 1 de Kolda et qui est venu offrir, gratuitement, des soins aux populations n’est membre d’aucun parti politique.

Il n’a pas de mandat électif n’a, non plus, été élu à aucune fonction officielle autre que l’éternel parrain des Etudiants. Mais, Dieu comme les Koldois savent combien ce garçon, ce fils du terroir, ambitionne de changer la vie des siens. Ce Fouladou, de tous les temps dragué par les politiques qui lui ont toujours fait mille et une promesses électorales, pour l’abandonner au lendemain de la publication des résultats, croit, cette fois-ci, avoir trouvé le bon compagnon. Le parfait garçon à marier. Le bon gendre qu’il lui faut.

Après avoir facilité l’accès à l’emploi à des dizaines voire centaines de jeunes du Fouladou, permis l’obtention de financements à de nombreuses femmes porteuses de projets, renforcé les équipes de la région et offert, tout dernièrement, des manuels scolaires à des écoliers de Kolda, Abdourahmane Baldé dit Doura est de retour. Et il n’arrive pas les mains vides. « Franchement, si tous les fils de cette région avaient ne serait-ce que la moitié de la vision de Abdourahmane Baldé pour le Fouladou, on en serait pas à ce stade de pauvreté où les populations manquent de tout, jusque minimum vital et renoncent, faute de moyens, à se soigner« , a laissé entendre un membre de l’Association Kolda Assistance Médicale, un partenaire du projet de ce jour.

En ce moment où le pays est plongé dans la psychose de la pandémie du coronavirus et pendant que les besoins de produits d’hygiène se font entendre à travers tout le pays, une telle opération ne peut être que salutaire. S’il en est arrivé à penser une journée de consultation d’une telle envergure, c’est qu’un jeune Koldois, qui a eu des difficultés de prise en charge, avait eu la chance de venir vers lui et solliciter son aide. « Et depuis ce jour, nous nous sommes dit que, pour éviter ce genre de situation et prémunir des maladies, nous devons réfléchir sur les moyens d’organiser des consultations médicales à Kolda. » A déclaré Abdourahmane Baldé.

Aussi, pour cette grande première à Kolda, « le bon Samaritain » du jour a fait venir plusieurs médecins, dont 11 spécialistes qui vont de la gynécologie à la médecine générale en passant par l’ophtalmologie… Alors que les organisateurs avaient prévu de ne recevoir que 3000 personnes qui devaient être entièrement prises en charge, soins et ordonnances compris, ce sont plusieurs milliers de nécessiteux qui ont rallié la cour de l’école. Et face à une telle croissance des demandeurs, Abdourahmane Baldé qui pensait qu’ils devaient -avec ses amis- renouveler l’opération tous les ans a fini par admettre que désormais ils réfléchissent, si les moyens suivent, à la possibilité de le faire tous les 6 mois. Et à ceux-là qui auront la saugrenue idée de croire que AB cherche à empiéter sur le domaine privé de certains caciques, Doura est très clair. « Il y a tellement de besoins dans cette région que tous les filles et fils de Kolda peuvent y jouer leur partition. Sans se faire de l’ombre. »