Formé à Barcelone, Keïta Baldé s’est révélé au grand public à la Lazio Rome, notamment en marquant 16 buts en Serie A à l’occasion de la saison 2016-2017.

L’attaquant sénégalais a une 2ème expérience moins concluante lorsqu’il avait été prêté par Monaco à l’Inter Milan en 2018.

« Le football italien me manque beaucoup, j’ai grandi en Italie avec la Lazio puis j’ai passé même un an à l’Inter. Mais je suis heureux d’être à Monaco parce que j’aime rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles langues et avoir de nouvelles expériences. À l’avenir, je n’exclus pas un retour en Italie et je ne nie pas qu’il y ait eu une offre. L’année où j’ai quitté la Lazio, j’étais très proche de la Juventus, un transfert qui ne s’est pas concrétisé », a confié Keïta Baldé au journaliste italien Gianluca Di Marzio.



Et le sociétaire de Monaco de poursuivre dans des propos rapportés par le quotidien sportif Stades : « J’étais désolé que l’aventure nerazzurra n’ait duré qu’un an, j’avais en tête d’y rester quelque temps. Je n’exclus pas qu’un jour l’Inter pourrait me revoir. J’ai gardé le contact avec tout le monde. Ce fut une expérience fantastique avec un merveilleux groupe. J’ai toujours une relation spéciale avec Candreva, D’Ambrosio et Gagliardini ».Tags:Keïta BaldeItalie

