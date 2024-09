Justice : Le ministre Yankhoba Diemé annonce une plainte contre le Tik-Tokeur Ziad Mouhamed Fall

Une nouvelle plainte a été annoncée par le ministre du Travail Yankhoba Diemé contre le Tik-Tokeur Ziad Mouhamed Fall. Ce dernier avait proféré des accusations en l’encontre du ministre en prétendant qu’il aurait reçu des tonnes de ciments offertes par les Ciments du Sahel (Cds). Le Tik-Tokeur avait fait une vidéo pour présenter ses excuses.

Selon le journal Libération, après les Ciments du Sahel (Cds), c’est au tour de Yankhoba Diémé le ministre du Travail de porter plainte contre le Tik-Tokeur Ziad Mouhamed Fall.

Dans une vidéo devenue virale, le Tik-Tokeur accusait ouvertement Yankhoba Diemé d’avoir reçu des ciments offerts par les Cds. « Nous avons été à la Cimenterie du Sahel où nous avons effectué l’une des belles. Une plainte sera faite pour la manifestation de la vérité judiciaire dans cette affaire », a annoncé le ministre du Travail.

D’après le journal, Yankhoba Diemé a porté plainte pour deux raisons : « la première est que cette accusation atteint la réputation d’une autorité qui gère dans la plus haute instance. La deuxième raison et non pas lié à la qualité de l’auteur, mais a la mission à l’occasion de laquelle ces faits ont été apportées à la place publique ».

Cependant, ajoute-t-il, « à un moment donné, quand vous êtes une autorité publique, quelle que soit la personne, lorsqu’ une accusation aussi grave est apportée, votre devoir est de démentir. Mais la meilleure vérité d’un système de droit, c’est la vérité judiciaire », a affirmé le ministre du Travail dans des propos rapportées par Libération.