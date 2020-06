Italie : Un « Modou-Modou » ivre interrompt une messe

D.D., sans papier et ivre comme un Polonais, a empêché la tenue de la messe dominicale dans l’église de Sant’Efisio, à Oristano, en Italie.

D’après le récit de L’Observateur, il entre dans l’église et déambule entre les bancs en scandant des propos décousus contre l’église catholique.

Il s’en prend au Curé, qu’il a insulté, et s’attaque à la police qui a débarqué sur les lieux avant de le conduire au commissariat.

Au cours de son audition, il donne des coups de pied et de poing aux agents endommageant le panneau de plexiglas anti-contagion installé sur place.

Placé en garde à vue, il est poursuivi pour rebellion, violences et voies de fait, outrage à agent et destruction de biens publics, ivresse publique et manifeste.