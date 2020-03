L’effet boomerang de la mesure du ministre du commerce consistant à interdire la distribution et la vente de pain dans les boutiques est manifeste.

Cette mesure ne pouvait pas soupçonner l’embouteillage humain dans les boulangeries, ce qui favorise ainsi la propagation du coronavirus. Un autre état d’urgence s’impose. Mais état d’urgence ministériel qui, pour combattre le virus, oblige le ministre du commerce à revenir sur sa décision. Même si la vente de pain dans les boutiques n’est pas réglementaire, une autorisation exceptionnelle leur accordant ce droit serait salutaire pour limiter là ruée vers les boulangeries.

Pour rappel, cette mesure a été prise sous Diouf comme sous Wade. Mais comme à leurs vieilles et mauvaises habitudes, les autorités n’assurent pas le suivi des mesures prises, les citoyens sénégalais n’ont plus ne s’y conforment pas. Quand gouverner dans le laxisme et le je-m’en-foutisme des citoyens s’additionnent, c’est un pays à genou qui en sera le résultat.