ICESCO : Macky Sall plaide pour l’accès universel à l’éducation pour …

En marge de la 3e Conférence de l’organisation du monde islamique pour l’éducation, la science et la culture (ICESCO), Macky Sall a fait un plaidoyer sur l’accès universel à l’éducation. Ceci surtout dans ce contexte de l’usage de l’intelligence artificielle (IA).

En effet, selon l’ancien président de la République du Sénégal, «notre prestigieux héritage doit nous motiver, nous inspirer et surtout nous rappeler la responsabilité qui nous incombe de maintenir l’éducation et la formation au cœur de nos priorités, à l’ère de l’intelligence artificielle où le savoir et le savoir-faire tracent de nouvelles lignes de démarcation entre les nations» a-t-il déclaré lors de son discours.