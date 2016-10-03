« Avoir de la cellulite et des seins qui tombent, ça c’est réaliste», Amber Rose

De sages paroles sur les femmes, la beauté et les attentes de la société. Amber Rose, 32 ans, est surtout connue du grand public pour ses tenues provocantes et sa relation passionnée avec Kanye West (de 2008 à 2010), mais c’est aussi une femme qui a des choses à dire et qui revendique son féminisme dans un univers hip-hop souvent fort viril.
Choisie en tant qu’égérie par Estée Lauder, la femme de Wiz Khalifa n’a pas caché son étonnement. «J’ai eu un rendez-vous avec la marque et ils m’ont dit: Amber, nous t’aimons, nous aimons ton look, tes tattoos, ton crane rasé. Et moi j’étais là: Quoi? Vous êtes sûrs? », explique-t-elle au NY Mag.
Amber ne ressemble pas à la plupart des mannequins que l’on peut voir dans les magazines, et elle l’accepte tout à fait. «Les gens doivent se rendre compte que les supermodels que l’on peut voir ne représentent que 3 ou 5% des femmes dans le monde. Avoir de la cellulite et des seins qui tombent, ça c’est réaliste. C’est ce qui fait de nous des êtres humains. »
Depuis 2015, elle a lancé le concept des « Slutwalks » pour lutter contre la violence sexuelle, la culture du viol et promouvoir une image positive et libre de la sexualité féminine. « C’est très difficile parce que quand on regarde des images sur le web, on se dit: Je ne ressemblerai jamais ça… Assume le corps que tu as et apprends à l’aimer. Et si tu veux vraiment changer, fais-le à fond. Mange mieux et fais du sport. Moi, j’aime les tacos et les cheeseburgers, c’est les deux choses que je préfère au monde. Je n’aurai jamais un corps parfait et je suis okay avec ça. »
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