Habib Sy sur RTS1 : Aveux sur la cherté de l’électricité et mises en garde contre Macky Sall

Dans un contexte de tensions persistantes autour de la cherté de la vie au Sénégal, Habib Sy, président du Conseil d’administration (PCA) de la Société nationale d’électricité du Sénégal (SENELEC), a livré une intervention franche lors de l’émission Point de Vue diffusée sur RTS1 le dimanche 5 octobre 2025. Invité à s’exprimer sur les défis du secteur énergétique et les enjeux politiques actuels, M. Sy n’a pas mâché ses mots, abordant sans détour la hausse des tarifs électriques, les dysfonctionnements du système Woyofal, et les activités de l’ancien président Macky Sall depuis l’étranger. Ses propos, qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, soulignent les défis du nouveau régime et appellent à une sécurisation accrue du pouvoir.

La cherté de l’électricité : un aveu clair et des promesses de réforme

Habib Sy a reconnu sans ambages que l’électricité reste trop chère pour les ménages sénégalais, un sujet qui cristallise les frustrations populaires depuis l’arrivée au pouvoir des nouvelles autorités issues du parti PASTEF. “Les gens n’apprécient pas. Ils se plaignent carrément parce que l’électricité coûte cher actuellement. Et ils ont raison”, a-t-il déclaré d’emblée. Il a pointé du doigt le prix moyen du kilowattheure, fixé à 127 francs CFA, un tarif supérieur à celui pratiqué en Côte d’Ivoire voisine. Selon lui, cette situation est exacerbée par une mauvaise compréhension du système de comptage prépayé Woyofal par une grande partie des usagers. “L’électricité est chère, le Woyofal mal compris, il faut le dire…”, a-t-il insisté.

Malgré ces critiques implicites envers la gestion actuelle – dont il fait pourtant partie en tant que PCA nommé par le nouveau régime –, M. Sy a rappelé les efforts de l’État pour atténuer l’impact sur les consommateurs. Il a évoqué des subventions massives, évaluées à environ 214 milliards de francs CFA pour l’exercice passé, sans lesquelles les factures seraient encore plus élevées. Le PCA a également souligné que la production électrique couvre actuellement la demande, avec une capacité de 1 950 mégawatts, dont 23,4 % proviennent de l’énergie solaire grâce à une dizaine de centrales disséminées dans le pays. Cependant, le coût élevé des matières premières importées, comme le fuel, reste un frein majeur.

Pour remédier à ces problèmes, Habib Sy a annoncé une réunion imminente avec la direction générale de la SENELEC, le ministère du Commerce, la division de la métrologie, les associations de consommateurs et la Commission de régulation de l’électricité. L’objectif : “faire la lumière sur cette question et améliorer la communication”. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement d’accélérer la transition vers le gaz naturel, avec des directives claires du Premier ministre et du président de la République pour que les centrales, comme celle de Bel-Air, fonctionnent au gaz dès 2026. Cela permettrait, selon lui, de réduire les coûts de production et d’atteindre un prix moyen de 80 francs CFA par kilowattheure d’ici 2034, et de 60 francs d’ici 2050.

Ces déclarations interviennent alors que les nouveaux dirigeants du parti au pouvoir font face à des critiques croissantes sur leur gestion de la cherté de la vie, un thème central de la campagne électorale qui a porté Bassirou Diomaye Faye à la présidence. Habib Sy, en tant que figure expérimentée intégrée au gouvernement, semble ainsi jouer un rôle de médiateur, appelant à plus de transparence pour apaiser les tensions.

Mises en garde contre Macky Sall : “Notre pouvoir n’est pas suffisamment sécurisé”

L’intervention de Habib Sy a également pris une tournure politique lorsqu’il a évoqué l’ancien président Macky Sall, exilé au Maroc depuis la fin de son mandat. M. Sy a exprimé des préoccupations sur la sécurité du régime actuel, affirmant que “notre pouvoir n’est pas suffisamment sécurisé”. Il a critiqué les activités politiques menées par M. Sall depuis l’étranger, déclarant : “Macky Sall doit arrêter ses activités politiques à l’étranger… Je l’ai dit très franchement.” Selon lui, voir l’ancien chef de l’État “plastronner à travers le monde” représente un risque, et il ne faut pas hésiter à le “maîtriser” si nécessaire.

Ces propos font écho aux craintes d’une ingérence persistante de l’ancien régime, notamment via les nouveaux dirigeants de l’Alliance pour la République (APR), le parti de Macky Sall. Habib Sy, en appelant à une vigilance accrue, semble souligner les vulnérabilités du nouveau pouvoir face aux réseaux de l’ancien président, qui continue d’influencer la scène politique sénégalaise depuis son exil.

Un souhait d’intégration plus profonde au gouvernement ?

Bien que Habib Sy occupe déjà des postes clés au sein du gouvernement – en tant que ministre d’État et PCA de la SENELEC , ses déclarations laissent entrevoir un désir d’intégration plus active dans les sphères décisionnelles. Nommé par le nouveau régime en reconnaissance de son expérience, il a exprimé implicitement sa volonté de contribuer davantage à la résolution des crises, notamment en appelant à des réformes rapides dans le secteur énergétique. Cependant, ses critiques voilées envers les “nouveaux dirigeants” de son entourage politique pourraient indiquer une ambition de peser plus lourd dans les orientations du parti au pouvoir, sans pour autant formuler un souhait explicite de nouveaux postes.

L’apparition de Habib Sy sur RTS1 marque un moment de franchise rare dans le paysage politique sénégalais. En admettant la cherté de l’électricité et en mettant en garde contre les manigances de Macky Sall, il incarne une voix critique au sein du pouvoir, appelant à des actions concrètes pour sécuriser le régime et soulager les ménages. Reste à voir si ces promesses se traduiront par des baisses effectives des tarifs et une meilleure gestion du secteur. Dans un contexte de défis économiques persistants, cette intervention pourrait bien influencer les débats à venir au sein du gouvernement et de l’opinion publique.