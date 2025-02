Guinée : voici ce que reçoivent les ministres de Doumbouya en mission à l’étranger

En Guinée, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a pris, en octobre 2024, le décret déterminant les « classes de voyages, la durée et les indemnités journalières de mission accordées aux membres du gouvernement, à la haute hiérarchie militaire, aux hauts cadres, aux personnels des institutions de la République et organismes publics de l’État en mission à l’intérieur et à l’extérieur du pays ». Le site d’informations guinéen Africaguinée a mis la main sur le document. Il révèle, dans l’une de ses récentes publications, les montants des indemnités, notamment ceux perçus par les membres du gouvernement guinéen lors de leurs missions à l’étranger.

550 dollars par jour comme indemnités dans la Zone 1

On retient qu’un ministre en mission dans la Zone 1, composée du continent américain, du Japon, de la Corée du Sud, de Singapour, de la Thaïlande, de la Suisse, du Royaume-Uni, de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie, perçoit une indemnité de 550 dollars américains, soit plus de 347 000 F CFA. S’il est dans la zone 2, c’est-à-dire dans les pays de la zone Euro, les nations scandinaves ou en Afrique du Sud, il a droit à 500 dollars américains (Plus de 315 000 F CFA).

« Indemnités versées après présentation d’un ordre de mission dûment signé… »

Les déplacements dans l’Europe de l’Est, en Turquie, dans le reste de l’Asie et de l’Afrique permettent au ministre d’empocher 450 dollars.

Rappelons qu’il s’agit bien entendu d’indemnités journalières. Elles sont versées après présentation d’un ordre de mission dûment signé et d’un passeport en cours de validité, comme l’indique l’article 17 du décret, rapporté par Africaguinée.