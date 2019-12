Grève de l’eau : les travailleurs de la SDE n’ont pas renoncé aux 10%

Les travailleurs de la SDE ont levé leur mot d’ordre de grève, après un mouvement d’humeur entamé depuis lundi dernier pour réclamer 15% des parts de la nouvelle société en charge de la distribution de l’eau. Une décision qui a fait suite au décret du chef de l’Etat réquisitionnant tous les travailleurs de la SDE.

Lors d’une rencontre avec le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, hier, un accord a été trouvé autour de 7,5% des parts finalement octroyés aux grévistes. Une décision qui ne semble pas, toutefois, satisfaire complètement Elimane Diouf et ses camarades de l’Intersyndicale des travailleurs de la Sde, qui comptent maintenant rencontrer le président de la République pour avoir ses 10%, même si Serigne Mbaye Thiam leur a affirmé que l’Etat avait fait le maximum en leur octroyant ces 7,5%. Reste maintenant à savoir si le président Macky Sall accédera à leur demande. Et quelle sera la part qui sera, dans ce cas, allouée, aux autres acteurs du secteur, à savoir la Sones et l’Onas.