Le Directeur Général de l’Agence de Développement de l’Informatique de l’Etat (ADIE), Cheikh Bakhoum, par ailleurs responsable politique à Grand Yoff, a offert aux populations démunies de sa commune, des vivres pour faire face à la pandémie du coronavirus.

Une aide à des centaines de familles de la commune de Grand-Yoff, composée de sacs de riz, d’huile, de dattes, de pâtes alimentaires, ainsi que des gels hydroalcooliques. « Nous avons également remis des denrées à des daaras établis à Grand-Yoff », a déclaré le responsable dans une note brève qui nous est parvenue.

Une contribution selon lui, à cet élan de solidarité nationale lancé par le Président Macky Sall afin d’aider les ménages les plus vulnérables à sortir de cette difficile situation. « Leur apporter soutien matériel, financier et moral aussi symbolique soit-il, est de notre devoir en tant que fils de Grand Yoff et responsable politique », a conclu Bakhoum.