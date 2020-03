[GRAND ANGLE] Covid-19 : Le Sénégal, bon élève dans la gestion de la crise ?

Depuis que le Covid-19 terrorise la planète par une force invisible et meurtrière, les nations du monde entier ont pris des mesures plus ou moins drastiques pour limiter la casse. La France et l’Italie sont passées au confinement général,

le Maroc a décrété l’état d’urgence sanitaire et le Sénégal a également déployé son arsenal de mesures anti-coronavirus.

Des décisions très compliquées à prendre pour les dirigeants, qui impactent sévèrement l’économie mondiale dans un premier temps, mais qui en plus révèleront des conséquences surprenantes à l’avenir selon l’évolution de la situation. Sans occulter les pertes déplorables en vies humaines qui se comptent par milliers, et la propagation vicieuse et imprévisible du virus.

Pour reprendre les mots du président français Emmanuel Macron, dans cette « guerre » de l’homme contre le fléau Covid-19,

chaque pays use (et abuse ?) de ses armes, et se démène comme il peut afin de tenter d’annihiler ce germe pernicieux qui remet en cause même notre existence.

Dans ce contexte presque apocalyptique, notre cher Sunugal, à défaut d’être épargné, ne fait point pâle mine face à l’ennemi. Au contraire, il défie le stéréotype selon lequel le domaine sanitaire en Afrique n’est pas au goût du jour. Gardons-nous de croire que le pays de Cheikh Anta Diop dispose du nec plus ultra de la médecine, loin de là ! Mais jusqu’à preuve du contraire, dans ce conflit, nous n’avons encore laissé aucun soldat sur le champ de bataille. Dieu soit loué.