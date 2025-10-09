Le gouvernement face à la presse : sécurité, inondations et rentrée scolaire au menu du premier “Kaddu”

Le Gouvernement du Sénégal inaugurera, ce vendredi à 15h30, une nouvelle tribune d’échanges avec la presse baptisée “Kaddu” la parole, en wolof , selon une note du Bureau d’information et de communication du gouvernement (BIC-GOUV).

Ce rendez-vous de l’actualité gouvernementale vise à renforcer la transparence et la pédagogie de l’action publique, à travers une communication régulière sur les principaux sujets d’intérêt national.

La rencontre se tiendra au Building administratif président Mamadou Dia et sera modérée par Mme Marie Rose Khady Fatou Faye, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement.

Trois thématiques majeures seront à l’ordre du jour. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, fera le point sur les opérations de réorganisation et de sécurisation de l’espace public, en cours à Dakar et dans la banlieue.

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, présentera le bilan des opérations hivernales et la gestion des inondations qui ont récemment affecté plusieurs localités du pays, notamment dans le nord et l’est, après les crues du Fleuve Sénégal et de la Falémé.

Enfin, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, reviendra sur le déroulement de la rentrée scolaire 2025-2026, un moment clé de la vie nationale marqué par d’importants efforts d’organisation et d’accompagnement des acteurs du système éducatif.

Ce nouveau cadre de communication, “Kaddu”, devrait désormais permettre au gouvernement d’expliquer régulièrement ses actions et de favoriser un dialogue ouvert avec les citoyens.