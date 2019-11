Gamou Almadies : Fondation Rassoul opte pour la nourriture à gogo

La Fondation Keur Rassoul (FKR) a, comme à l’accoutumée, organisé un Gamou aux Almadies pour célébrer comme il se doit la naissance du Prophète Mohamed (PSL).

La cérémonie, qui a débuté vers les coups de 20 heures, s’est prolongée jusqu’au petit matin à 6 heures. Rythmé en chants religieux, ledit Gamou aura vu les membres de la Fondation Keur Rassoul mettre les petits plats dans les grands avec des « Berndés » (présents, repas etc…, ndlr) à n’en plus finir, et ce du début à la fin, dans le but de mettre à l’aise le nombre important de personnes ayant fait le déplacement.

D’année en année, de Gamou en Gamou, la Fondation ne cesse de mettre les bouchées doubles afin de célébrer et magnifier le Mawlid, jour de la naissance du Prophète Mohamad (psl).