Gambie : Des Sénégalais de Sanyang fuient vers Batokunku

Des centaines de Sénégalais ont fui le village de Sanyang (Gambie), après l’éclatement de violentes manifestations, lundi dernier, dans ce village où le poste de police a été incendié.

Kawtef

D’après nos confrères de «Fatunet», les jeunes de Sanyang avaient tout détruit sur leur passage, après le décès d’un jeune du village poignardé par un Sénégalais. A Sanyang, vivent plus de 200 Sénégalais, mais ils ont tous fui à Batokunku et sont hébergés dans une école où la police les protège.

Plus de 200 personnes

Un responsable de la Ndma a déclaré au «Fatunet», que les Sénégalais déplacés étaient au nombre de 205, dont des hommes, des femmes et des enfants. La Ndma et la Croix-Rouge gambienne leur ont apporté une aide alimentaire et des matelas.