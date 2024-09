FSKDA : Les dénonciateurs de détournements de deniers publics crient au musellement et interpellent Diomaye Faye

Un groupe de Grands Maîtres du karaté sénégalais et des représentants de plus des deux tiers des acteurs de la communauté des karatékas du Sénégal, ont adressé une lettre ouverte au président de la République pour dénoncer certaines pratiques dont ils l’objet au sein de Fédération Sénégalaise de Karaté et Disciplines Associées (FSKDA).

Selon ces derniers, il s’agit de signaler au président Diomaye Faye, un abus de pouvoir au sein de la FSKDA visant à réprimer les dénonciateurs de détournements de deniers publics.

“Nous tenons à exprimer notre soutien indéfectible à vos efforts constants pour faire du Sénégal un modèle de justice, de prospérité et de bonne gouvernance. Votre engagement dans la lutte contre les détournements de fonds publics et la corruption ainsi que votre attachement à la transparence sont pour nous une source d’inspiration. Dans cet esprit, nous souhaitons attirer votre attention sur les actions courageuses des Présidents des Ligues Régionales de Karaté de Dakar et de Diourbel, qui ont exigé la transparence au sein de la Fédération Sénégalaise de Karaté et Disciplines Associées (FSKDA)”, lit-on dans la correspondance rendue publique qui ajoute qu'”en effet, le 10 juin 2024, Monsieur Bescaye Diop, Président de la Ligue Régionale de Karaté de Dakar, a déposé une plainte auprès de l’Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) pour dénoncer des pratiques de détournement de fonds publics, de corruption, de népotisme et de conflits d’intérêts. Cependant, au lieu d’apporter une réponse responsable et transparente, la Fédération a décidé de suspendre les présidents des ligues de Dakar et de Diourbel à compter du 11 septembre 2024 jusqu’à la prochaine assemblée générale, sous des prétextes fallacieux, tentant ainsi de réduire au silence des voix courageuses, dignes, sincères et intègres”.

Ces acteurs des arts martiaux, convaincus que les principes de gouvernance du Chef de l’Etat ne sauraient tolérer une telle situation, ont décidé d’entreprendre des actions courageuses visant à soutenir les sieurs Bescaye Diop et Assane Diop qui ont permis de révéler des pratiques compromettant l’intégrité de la discipline.

“Ces leaders que sont Bescaye Diop et Assane Diop, par leur engagement, incarnent les valeurs fondamentales du karaté : dignité, respect, honneur et droiture. Et malheureusement, leur quête de transparence et leur désir de justice ont été perçus comme des menaces, entraînant des abus de pouvoir à leur encontre”, poursuit le texte dans lequel, ces karatékas sollicitent du Président un “rappel à l’ordre pour mettre fin à ces abus de pouvoir” et que “les dénonciateurs des malversations financières et de la corruption soient protégés”, comme c’est le cas pour ces deux Présidents de Ligue et plusieurs membres du comité directeur de la Fédération, également exclus pour avoir exigé la transparence.

“Encore plus inquiétant, le problème, qui traîne depuis 2021, reste toujours non résolu malgré les nombreux courriers envoyés aux différents ministres des sports qui se sont succédé (Matar Ba, Amadou Ba, Lat Diop, jusqu’au ministre actuel). Aucune de nos tentatives, via ces correspondances officielles, n’a reçu de réponse. Ce silence est, à bien des égards, totalement incompréhensible”, dénoncent t-ils avant d’espérer la situation que traverse la FSKDA sera décantée par le président.

“Votre détermination à éradiquer la corruption et les détournements de fonds publics est un espoir pour tous ceux qui aspirent à un avenir meilleur pour notre nation, en particulier pour les jeunes. Nous avons confiance en votre capacité à inspirer les réformes nécessaires pour renforcer la gouvernance de nos institutions sportives, afin qu’elles reflètent les valeurs de justice et d’intégrité que vous incarnez”, ont-ils conclu les signataires composés de Grands Maîtres du Karaté Sénégalais, entre autres :

Dame Ndao, Mamadou Lamine Cissé, Mouhamadou Ndiaye Diop, Mamadou Ndiaye, Moussa Diallo le Porte-Parole des représentants de plus de 66 % des clubs de Karaté du Sénégal ayant signé la pétition contre les irrégularités au sein de la Fédération Sénégalaise de Karaté et Disciplines Associées.

A. Saleh