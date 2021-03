Frapp: “Défendre Guy c’est défendre les causes de son arrestation.

Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (Frapp France dégage), section Richard Toll demande la libération de Guy Marius Sagna et tous les détenus politiques et adresse un courrier au président de la République, Macky Sall.

Lettre in extenso:

Monsieur le Président!

Est ce que se battre contre la spoliation foncière est un délit?

Est ce que être avec les étudiants non orientés, ou demander des meilleures conditions de travail et de vie pour les travailleurs du secteur informel est un délit?

En quoi la lutte pour le recouvrement des droits des travailleurs injustement licenciés constitue elle un trouble a l’ordre public?

En quoi dénoncer les bavures policière est un délit ?

Monsieur le président! depuis quand peut on assimiler la lutte pour un exercice libre des libertés et droits démocratiques a un appel à l’insurrection? Ne sommes nous pas libre comme Guy de dire oui pour la préservation de nos ressources minières, non a la mainmise de l’impérialisme français sur notre économie, sa domination?

Monsieur le Président, le combat de Guy pour une unité des peuples d’Afrique, pour notre souveraineté monétaire est notre combat vers la libération. Ne pas le comprendre c’est trahir les aspirations de la jeunesse et du peuple. Défendre Guy c’est défendre les causes de son arrestation: la libération nationale…

La lutte continue pour la libération de nos camarades, libération du Sénégal, libération de l’Afrique.