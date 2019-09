FIFA The Best : 5 raisons pour lesquelles Sadio Mané méritait le Trophée

FIFA The Best : 5 raisons

La cérémonie du Prix FIFA The Best qui a eu lieu à Milan ce lundi n’a pas fini de faire couler l’encre. Ce prix récompensant le meilleur joueur de l’année, a été décerné à Lionel Messi (32 ans), la star argentine du FC Barcelone. Une décision qui ne fait visiblement pas l’unanimité pour de nombreux observateurs du football. Le Sénégalais de Liverpool, ​Sadio Mané (27 ans), auteur d’une saison magnifique, n’est arrivé qu’à la cinquième place du classement général. Pourtant, le natif de Sedhiou aurait largement mérité ce trophée. Explications.

Il est décisif en sélection

Contrairement à Mohamed Salah (27 ans) qui traîne sa peine avec l’Egypte depuis deux ans, Sadio Mané continue de porter le Sénégal. Finaliste malheureux de la Coupe d’Afrique des nations avec les Lions de la Teranga contre l’Algérie (0-1), le virevoltant ailier des Reds a marqué la compétition de son empreinte, plantant trois buts et ayant délivré une passe décisive. Quant à Messi, il enchaîne les départs en retraite et retours en sélection, symptomatiques d’un certain malaise avec son pays. La ligne qui manque au palmarès de l’Argentin, et celle qui (entre autres) aurait dû donner le Prix FIFA The Best au Sénégalais.

Parce que le monument du foot Samuel Eto’o l’a dit

Interviewé par la Fifa qui lui demandait à qui il donnerait le trophée de Meilleur joueur entre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Virgil van Dijk, le Camerounais, fraîchement retraité, a répondu: « Les meilleurs pour moi sont Mohamed Salah et Sadio Mané. » L’ex-Barcelonais a ajouté, en riant jaune et en partant : « Mais ils ne sont pas là. » Petite anecdote symbolique en plus : Lionel Messi « himself » a voté en premier pour Sadio Mané.

Il a remporté la Ligue des champions

Auteur de quatre buts et trois passes décisives en ​Ligue des champions, le feu follet sénégalais a largement contribué au succès de Liverpool lors de la campagne 2018-2019. Rappelons qu’en huitièmes de finale face au Bayern Munich (0-0, 1-3), Mané y va de son doublé (26e, 84e) pour permettre aux Reds d’accéder aux quarts. Un véritable déclic pour Liverpool, qui contribuera à construire le panache des Reds lors de la « remontada » face à Barcelone en demies (4-0).

Il est co-meilleur buteur de Premier League

Meilleur buteur de Premier League aux côtés de Mohamed Salah (22) et Pierre-Emerick Aubameyang (22) au terme de l’exercice 2018-2019, Mané a grandement contribué à l’excellente saison de Liverpool. Les Reds ont effleuré le titre d’Angleterre du bout des doigts et étaient tout près de réaliser un doublé Ligue des champions-Championnat d’Angleterre historique. Il aura fallu toute l’ingéniosité et la profondeur du banc de Pep Guardiola pour permettre aux Citizens de l’emporter… un point devant les Reds (98 pts contre 97).

Un doublé en Supercoupe d’Europe

L’apport de l’ailier sénégalais est criant avec les Reds. L’ancien joueur de Southampton a notamment permis à Liverpool de remporter un deuxième trophée après la Ligue de champions cette année. Cette rencontre, qui oppose le vainqueur de la Ligue des champions au vainqueur de la Ligue Europa, a opposé Liverpool à Chelsea en août dernier. C’est encore une fois Mané qui est décisif en maintenant son équipe en vie, grâce à un doublé (48e, 95e), avec un but dans les arrêts de jeu, pour permettre aux Reds de jouer les prolongations. La suite ? Liverpool qui s’impose aux tirs-au but (2-2, 5 tab 4).

90min