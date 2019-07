Après le feu d’artifice du 4 juillet, le 5 juillet apporte une nouvelle raison de célébrer pour les Américains.

Un nombre record de 157 005 000 personnes ont été employées en juin, le nombre le plus élevé depuis février et le 19ème record de la présidence de Donald Trump, a rapporté vendredi le Bureau of Labor Statistics. Et l’économie a ajouté 224 000 emplois en juin, bien au-dessus des 160 000 estimés.