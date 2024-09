Equipe du Sénégal : Edouard Mendy a lancé un coup de gueule, en visant la (FSF) Kamara lui répond avec …

Lundi, l’équipe nationale du Sénégal s’est rattrapée en s’imposant face au Burundi (après son nul face au Burkina), en éliminatoire de la CAN 2025. Mais après la partie, le gardien Edouard Mendy a lancé un coup de gueule, en visant la Fédération sénégalaise de football (FSF).

En effet, sur les réseaux sociaux, le gardien de but de Al-Ahli en Arabie Saoudite a déploré le fait que les services numériques de la FSF n’aient fourni aucune photo pour que les joueurs puissent les partager avec les fans. “Heureux de la victoire contre le Burundi, qui nous a permis d’obtenir 3 points importants ! Continuons à pousser. Triste de ne pas avoir de photos du match à partager avec vous. Nous devons trouver une solution pour fournir du contenu aux joueurs, aux équipes et aux fans…”, a écrit Edouard Mendy.

La réponse cash de Diomansy Kamara

Si plusieurs fans ont approuvé cette sortie d’Edouard Mendy car en effet, il y avait très peu de photos du match Burundi – Sénégal disponibles, Diomansy Kamara a fait une publication pour répondre au portier des Lions. L’ancien ailier de l’équipe du Sénégal aujoud’hui agent de joueurs (dont Nicolas Jackson) a invité Mendy à revoir ses priorités, à un moment où le Sénégal pleure des dizaines de morts dues à l’émigration clandestine.

“Certains sont tristes de ne pas avoir leur photo de l’équipe nationale, d’autres choqués des images de nos frères et sœurs mourants dans la mer. Restons concentrés… Ne nous trompons pas de combat …Sad Moment for Senegal. Le cœur lourd … On attend que les joueurs prennent position.. A quand une campagne de sensibilisation? Réfléchissons ensemble pour un avenir meilleur. Qu’Allah nous facilite“, a publié l’ancien de Fulham sur sa page Instagram.