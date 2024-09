Entrepreneuriat Féminin: Maïmouna Dièye remet 400 millions de francs Cfa aux organisations féminines de Ziguinchor…

Le Ministère de la Femme et des Solidarités est à fond dans le processus d’autonomisation des femmes. Ce département a remis des attestations de financement aux groupements de femmes des départements de Bignona Oussouye et Ziguinchor. Au total une enveloppe de 400.000.000 de FCFA a été remise aux femmes grâce aux mécanismes de financement du Ministère de la Femme et des Solidarités.

Une somme issue « du Fonds national de Crédit pour les Femmes et le Fonds national de Promotion de l’entreprenariat féminin et le Ministère de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire», a révélé la ministre Maïmouna Dièye. Elle ajoute que, cette somme a été dégagée pour soutenir les initiatives entrepreneuriales des femmes en cours de sélection, avant de préciser que celle-ci va tenir compte des femmes en situation de handicap, des femmes déplacées et des femmes artisans de la région de Ziguinchor.

En outre, la ministre Maïmouna Dieye a attiré l’attention sur l’importance du remboursement des financements octroyés. « Cela me tient particulièrement à cœur, car les ressources dont nous disposons sont limitées et d’autres femmes attendent pour démarrer leurs activités génératrices de revenus », a-t-elle dit.

L’inclusion

La région de Ziguinchor constitue, ainsi, la première étape d’une série de rencontres avec les organisations féminines du pays, a déclaré la ministre. « Cela traduit, d’une part, notre volonté de mettre en œuvre les hautes instructions du Chef de l’Etat pour promouvoir un accès équitable à toutes les ressources et à toutes les opportunités à travers une démarche inclusive et participative en faveur de toutes les populations du Sénégal », dit-il. Et d’autre part, poursuit-elle, cela témoigne davantage, notre forte conviction que cette région, de par son riche potentiel de ses jeunes, de ses femmes et de ses filles, mais surtout de par sa vocation originelle de zone agricole peut être le fer de lance du développement économique du pays.