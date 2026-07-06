La délégation officielle de l’équipe nationale du Sénégal ne regagnera Dakar que ce mardi 7 juillet, avec une arrivée prévue à 9 h 15, selon un communiqué publié dimanche par la Fédération sénégalaise de football (FSF). Une situation qui contraste avec la réalité observée sur le terrain.

Selon Ibrahima Mboup, envoyé spécial de la RTS à Seattle, tous les Lions ont déjà quitté les États-Unis. Intervenant en direct du Journal télévisé de 23 heures, dimanche soir, le journaliste a affirmé que « tous les joueurs ont déjà quitté la Tanière. Ils sont partis par leurs propres moyens, par vagues successives, au cours des trois derniers jours ».

Décrivant cette attente comme une « situation lassante », il a rappelé que le Sénégal a été éliminé de la Coupe du monde le 1er juillet, soit plusieurs jours avant la date officielle du retour de la délégation. « Il ne reste plus que les officiels et les membres du staff technique », a-t-il précisé.

S’agissant du voyage retour, Ibrahima Mboup a indiqué que la délégation officielle quittera Seattle pour Baltimore avant d’embarquer sur un vol à destination de Dakar. Un itinéraire particulièrement long, avec un premier trajet de plus de cinq heures — pouvant inclure une escale — suivi d’un vol d’environ huit heures entre Baltimore et la capitale sénégalaise.