L’une des grosses surprises à Kédougou est la défaite de la coalition BBY dans la commune capitale régionale. Selon les résultats provisoires issus des commissions départementales de recensement des votes, le maire sortant Mamadou Cissé, candidat à sa propre succession sous la bannière de BBY, a été coiffé au poteau par son principal adversaire Ousmane Sylla, président du Mouvement des forces citoyennes pour le progrès, candidat indépendant. Une différence de 504 voix propulse Ousmane Sylla à la tête du conseil municipal.

En effet, sur un total de 7805 suffrages valablement exprimés, les forces citoyennes ont obtenu 3521 voix contre 3017 voix pour BBY, 356 pour Nay Ler, 239 pour les verts et 221 pour Defar Sa Gokh. Dans le département de Saraya, BBY conserve les trois collectivités de Sabodala, Khossanto et Madina Baffé tandis que Bembou, Missira Sirimana tombent dans l’escarcelle de de la grande coalition Wallu Sénégal et la commune de Madina Baffe reste dans le giron de Defar sa gokh.

A Salemata, BBY maintient sa suprématie sur quatre des six communes mises en compétition. Ainsi, Dakately, Kevoye, Salemata et Oubadji confirment leurs candidats maires sortants au poste de maire alors que Ethiolo bascule dans la coalition Defar sa Gokh et la commune de Dar salam est contrôlée par la coalition LPD. Au niveau des conseils départementaux, BBY gagne ceux de Kédougou et Saraya alors que celui de Salemata est entre les mains de Defar sa Gokh.