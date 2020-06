El Hadj Diouf, Mané, ses origines : Les confidences de Souleymane Camara

C’est sans doute le dernier de la génération des Lions de 2002 à raccrocher les crampons. Souleymane Camara, ancien attaquant des Lions, a pris sa retraite, cette saison, à 37 ans, après plusieurs années sous les couleurs de Montpellier.

‘’Petit Jules’’, comme on l’appelait affectueusement, s’est confié au quotidien ‘’Record’’ de ce vendredi. Il est revenu sur le potentiel de la génération 2002. Un groupe plein de talents. Mais le meilleur parmi ces derniers est El Hadj Diouf, selon lui.

‘’En équipe nationale, je dirais que c’est El Hadj Diouf le plus talentueux de ma génération. C’est un joueur qu’on ne présente plus et qui est resté talentueux jusqu’au bout’’, rappelle-t-il.

Souleymane Camara a aussi jeté un regard sur les performances de Sadio Mané. Selon lui, le joueur de Liverpool peut faire mieux. ‘’Sadio Mané a les moyens de faire une saison aussi belle que 2018-2019, soutient-il. Même si on sait que ce n’est pas facile de répéter les performances, je sais qu’il a la tête sur les épaules et qu’il va encore nous faire rêver comme d’habitude’’.

‘’Petit Jules’’ s’est aussi confié sur ses origines guinéennes, particulièrement du village de Sokhily, localité située dans la préfecture de Kindia.